In unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof: Pistole bei Streit gezückt

Einsatz für die Polizei in St. Georg: Am Dienstagmorgen kam es um kurz vor 10 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern auf dem Steindamm, unweit des Hamburger Hauptbahnhofs. Einer von ihnen hielt plötzlich eine Waffe in der Hand.

Offenbar wollte der Mann seinen Gegenüber mit der Geste einschüchtern. Verletzt wurde niemand. Die Polizei fand den bewaffneten Mann wenig später am Julius-Kobler-Weg. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Bei der gezeigten Waffe handelte es sich um eine Schreckschusswaffe, wie ein Sprecher der Polizei der MOPO sagte. Der zweite Mann war beim Eintreffen der Polizei bereits verschwunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.