Rangeleien, Pfefferspray, Wasserwerfer: Bei den Protesten rund um den Auftritt des AfD-Bundesfraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla in Heimfeld kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten. Letztere sprachen hinterher von einem „unverhältnismäßigen“ Einsatz der Beamten. Chrupalla versprach seinen frenetisch jubelnden Anhängern in Heimfeld währenddessen eine ganz bestimmte Sache – und ein Selfie sowie Grüße an Elon Musk gab’s noch oben drauf.