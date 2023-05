Blondine spricht alten Herrn an – kurz darauf fehlt ihm etwas Wertvolles

Erneut ist es in Hamburg zu einem Trickdiebstahl gekommen, bei dem eine teure Uhr entwendet wurde. In Rotherbaum wurde ein Senior nun Opfer dieser dreisten Masche.

Laut Polizei ist das Opfer (83) am Freitag gegen 13.30 Uhr in der Heimhuder Straße unterwegs gewesen. Hier wurde der Senior von einer Frau angesprochen, deren Sprache er nicht verstand. Sie fasste ihn dabei am Arm an. Kurze Zeit später sei er weitergegangen.

Rolex unbemerkt vom Handgelenk gestreift

Zuhause angekommen stellte er fest, dass er seine Rolex nicht mehr am Handgelenk hatte. Die war ihm offenbar unbemerkt von der Frau entwendet worden. Sie wird wie folgt beschrieben: etwa Mitte 20 Jahre alt und schlank. Sie hatte blonde, schulterlange Haare und sprach möglicherweise Spanisch. Hinweise an die Polizei unter Tel. 4286 56789.