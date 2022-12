Im belebten und beliebten Winterhude soll seit Anfang des Jahres eine „attraktive junge“ Frau auf Beutezug gehen und bevorzugt ältere Männer mit einem Faible für teure Uhren bestehlen. Objekt ihrer Begierde: Rolex-Uhren. Mindestens vier solcher Taten werden von den Beamten der Hamburger Polizei momentan bearbeitet.

Charmant und freundlich soll die Frau – stets adrett gekleidet, schlank, auffallender ausländischer Akzent – ihre Opfer angesprochen und zunächst nach der Uhrzeit gefragt haben. Vermutlich nur um zu sehen, welches teure Model am Handgelenk getragen wird. Und dann schlägt sie zu: Blitzschnell, in einem kurzen Moment der Ablenkung, öffnet sie dann beim Vorbeigehen die Armbanduhren, steckt diese ein und verschwindet spurlos.

Hamburg: „Attraktive“ Frau klaut älteren Herren die Rolex-Uhr

Die Opfer bemerken oft erst viel später das Fehlen der Uhr. So wie in einem aktuellen Fall an der Agnesstraße: Auch dort wurde ein älterer Mann Opfer dieser „attraktiven“ Frau, die ihm die Rolex klaute. Wert: mehr als 22.000 Euro.

Eine Rolex-Uhr, Model Yacht-Master II – Kostenpunkt: 25.000 bis 50.000 Euro. Imago Eine Rolex-Uhr, Model Yacht-Master II – Kostenpunkt: 25.000 bis 50.000 Euro.

Die Frau agiere situationsabhängig und meist vor Supermärkten, so ein Polizeisprecher zur MOPO. Zurzeit seien im Bereich Winterhude ohnehin vermehrt Diebinnen und Diebe unterwegs. Die Beamten warnen daher auch dringend vorm Ablegen von Geldbörsen in Einkaufswagen und dem Umhängen von Handtaschen über Stuhllehnen im Café.

„Ein gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit und erhöht Ihre Aufmerksamkeit“, erklärt der Sprecher. Die Diebe würden auf eine günstige Gelegenheit warten und bevorzugt an belebten Orten auftreten, wie jetzt in Winterhude. „Achten Sie in unübersichtlichen Situationen besonders aufmerksam auf ihre Wertsachen.“ Ein allgemeiner Tipp, um sich vor Taschendiebstahl zu schützen: „Nutzen Sie Brustbeutel oder Gürteltaschen.“ Die seien besonders effektiv.