In Hamburger Polizeiwache: Frau bricht zusammen – und stirbt im Krankenhaus

Auf einer Bergedorfer Polizeiwache kam es zu einem medizinischen Notfall: Eine Frau, die zuvor in Gewahrsam genommen wurde, brach zusammen. Am heutigen Dienstag verstarb die 49-Jährige schließlich im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Vorfall hat interne Ermittlungen zur Folge.

Am 6. Februar wurde die Polizei gegen 21 Uhr zu einem Einsatz in Neuallermöhe gerufen, weil sich die 49-jährige Frau in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben soll. Die Polizei nahm sie wegen einer angenommenen Eigengefährdung in Gewahrsam und führte sie einem Amtsarzt vor.

49-Jährige stirbt nach Notfall in Bergedorfer Polizeiwache

In Polizeigewahrsam soll sie dann ohne eine Fremdeinwirkung zu Boden gestürzt sein und erheblichen Widerstand gegen die verständigten Einsatzkräfte geleistet haben. Nach Angaben der Polizei schlug und trat sie nach den Beamten und soll verbal nicht steuerbar gewesen sein. Dann verlor sie das Bewusstsein, Herzschlag und Atmung setzten aus. Die 49-Jährige wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht.

Dort gab es Entwarnung: Die Frau soll sich zunächst nicht mehr in Lebensgefahr befunden haben. Innerhalb der folgenden Tage verschlechterte sich ihr Zustand jedoch erheblich. Wie die Polizei mitteilte, verstarb sie am heutigen Dienstag im Krankenhaus.

Das Dezernat hat Interne Ermittlungen zu dem Vorfall im Polizeikommissariat 43 aufgenommen. Es besteht der Verdacht der Körperverletzung im Amt. (mp)