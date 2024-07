In Hamburger Stahlwerk: 80 Tonnen glühendes Metall ausgelaufen

Mit einem ungewöhnlichem Einsatz hatte es die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch zu tun. In einem Stahlwerk in Waltershof waren 80 Tonnen glühender Stahl ausgelaufen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Zu dem Einsatz kam es gegen 3.45 Uhr im Arcelor Mittal Werk an der Dradenaustraße. Laut einem Sprecher habe von dort zunächst die Brandmeldeanlage ausgelöst, etwas später kam eine telefonische Feuermeldung aus dem Werk.

Laut einem Sprecher sei rund 80 Tonnen etwa 1500 Grad heißer, flüssiger Stahl aus einem Schmelzofen ausgelaufen. Vermutlich durch einen Defekt. Löschen lässt sich solch ein Brand eigentlich gar nicht, nur eindämmen, indem man die Masse abkühlt.

Die Feuerwehr kühlte den flüssigen Stahl so weit herunter, dass keine Gefahr mehr bestand und übergab die Einsatzstelle danach an den Betreiber. Arcelor Mittal übernimmt die weiteren Kühlmaßnahmen, bis das Metall komplett erstarrt ist und entfernt werden kann.