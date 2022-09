In Hamburg: Wohnung in Flammen – Bewohner tot geborgen

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Lagenhorn ist am Dienstagnachmittag eine Person ums Leben gekommen. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Laut Feuerwehr ging gegen 13.20 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer meldete starken Qualm aus einem Haus am Mözener Weg. Weil er zusätzlich angab, dass sich noch eine Person in dem Gebäude aufhalten würde, rückten gleich mehrere Löschzüge und ein Notarzt an.

Feuerwehrmänner finden leblose Person

Beim Eintreffen der Retter loderten Flammen aus den Fenstern und drohten, auf das Dach überzugreifen. Unter Atemschutz drangen Feuerwehrmänner in das brennende Haus vor. Hier machten sie eine schreckliche Entdeckung: Sie fanden den Leichnam eines Mannes. Jede Hilfe kam zu spät.

Das könnte Sie auch interessieren: Mehrere Bewohner gerettet – dramatischer Einsatz am Wedel-Tower

Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Rund 30 Retter waren im Einsatz. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt. Spezialisten des LKA untersuchen, wie es zu dem tödlichen Brand gekommen ist.