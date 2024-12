Hamburg: Versuchter Einbruch bei Juwelier geht mächtig schief

Polizisten haben in der Nacht zu Dienstag in Rissen einen Mann festgenommen, der versucht hatte, in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Doch der Ladenbesitzer machte ihm einen Strich durch die Rechnung.

Laut Polizei wurden die Beamten gegen 0.50 Uhr zu dem Laden an der Wedeler Landstraße gerufen. Ein 20-Jähriger hatte versucht, die Tür des Juweliers mit Steinen einzuwerfen. Dabei wurde er von dem Inhaber (66) des Geschäfts überrascht – der Mann hatte in seinem Laden übernachtet und war auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden.

Das könnte Sie auch interessieren: Dutzende Taten: Einbrecher ist erst 11 – und trickst Polizei und Betreuer aus

Die Polizisten nahmen den Einbrecher vor Ort fest, er sitzt nun in U-Haft.