In Hamburg: Junge tot in Badesee gefunden

Erneut ist in Hamburg ein Jugendlicher tot im Wasser gefunden worden. Am Dienstag fanden Retter der Feuerwehr und des DLRG im Allermöher See (Bergedorf) die Leiche eines 15-Jährigen, der seit Tagen vermisst worden war.

Passanten hatten am Montagabend Kleidungsstücke am Ufer des See entdeckt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an. Zu diesem Zeitpunkt lag der Polizei seit drei Tagen eine Vermisstenanzeige über einen 15-Jährigen vor. In den gefundenen Kleidungsstücken entdeckten Polizisten die Papiere des Jungen.

Suchaktion am Allermöher See nach vermissten Jungen

Taucher und Retter der DLRG suchten das Gewässer fieberhaft ab. Nach mehreren Stunden wurde ergebnislos abgebrochen und am Dienstagmorgen fortgesetzt. Auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde waren im Einsatz. Der Polizeihund führte die Beamten zu einen Steg. Dort entdeckten Taucher der Polizei dann den Leichnam des Jungen in mehreren Metern Tiefe.

Es ist der zweite Badetote binnen weniger Tage. Am vergangenen Samstag war ein 13-Jähriger in Nienstedten in der Elbe ertrunken. Hinweise auf ein Fremdverschulden lagen der Polizei nicht vor. (ruega)