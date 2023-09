Bekannter Trickdieb schlägt erneut in Hamburg zu – diesmal geht es schief

Bereits im Mai dieses Jahres soll er als Wasserwerker getarnt in Eimsbüttel eine ältere Person in ihrer Wohnung bestohlen haben. Damals blieb er auf freiem Fuß, die Fahnder hatten ihn jedoch fortan im Visier. Nun haben Polizisten den 40-Jährigen und einen Komplizen (32) auf frischer Tat ertappt und erneut festgenommen. Beide kamen in U-Haft.

Zivilfahnder hatten den Mann seit Mai zeitweise observiert. Es bestätigte sich der Verdacht, dass es sich bei ihm offenbar um einen Serientäter handelt.

Zivilfahnder observierten Verdächtigen

Zivile Polizisten beobachteten ihn dabei, wie er am Montagmittag zusammen mit einem Komplizen (32) am Lüdersring (Lurup) scheinbar hilfsbereit einer alten Dame (94) beim Tragen ihrer Tasche half und mit ihr gemeinsam ihre Wohnung betrat. Als die Männer wieder herauskamen, suchten die Zivilfahnder die Frau auf. Unterdessen folgten ihre Kollegen dem Duo.

In der Wohnung der 94-Jährigen wurde dann der Verlust von Bargeld und Schmuck festgestellt. Beide Männer wurden unweit des Tatorts festgenommen. Das entwendete Bargeld trugen sie noch bei sich. Teile des erbeuteten Schmucks hatten sie weggeworfen. Dieser konnte aber wieder aufgefunden werden. Beide kamen in U-Haft.