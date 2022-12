Hamburg: Massencrash auf Autobahn – fünf Verletzte und langer Stau

Ein Unfall zwischen mehreren Fahrzeugen auf der A7 Höhe Heimfeld hat am Montagmorgen zu einem langen Stau geführt. Ersten Angaben zufolge gab es fünf Verletzte.

Zu dem Unfall kam es gegen 6.25 Uhr in Richtung Norden. Laut Polizei waren sechs Fahrzeuge an dem Crash beteiligt. Fünf Menschen wurden verletzt, einer (42) davon schwer. Zwei kamen in ein Krankenhaus.

Unfall auf A7 – Notarzt im Einsatz

Die Feuerwehr war mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz. Laut Polizei wurde der Verkehr für die Dauer des Einsatzes sowie der Aufräumungsarbeiten über den Standstreifen abgeleitet.

Es kam zu kilometerlangen Staus bis über die Landesgrenze hinaus. Laut eines Polizeisprechers war die Autobahn ab 9 Uhr wieder freigegeben.