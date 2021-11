An den S-Bahngleisen am Bahnübergang Sieversstücken an der Sülldorfer Landstraße ist am Samstagabend ein lebensgefährlich verletzter Mann aufgefunden worden. Die Feuerwehr rettete den Mann, die Bundespolizei ermittelt.

Der 46-Jährige wurde vor Ort versorgt und dann in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert. Wie die MOPO erfuhr, spricht sein Verletzungsbild dafür, dass der Mann von einer S-Bahn zum Teil überrollt wurde.

In Hamburg: Lebensgefährlich verletzter Mann an Gleisen gefunden

Ein Zeuge hatte die Einsatzkräfte gegen 21 Uhr verständigt, war aber nicht am Bahnübergang geblieben. Auch ließ sich nicht sagen, welche Bahn den 46-Jährigen erfasst hatte. Ein Bundespolizei-Sprecher: „In Frage kommende S-Bahnen wurden über die Notfallleitstelle der S-Bahn in den S-Bahnhöfen Wedel und Blankenese angehalten. Eine Absuche dieser S-Bahnen nach Aufschlag- beziehungsweise Gewebespuren verlief jedoch negativ, der Unfallzug bleibt noch zu ermitteln.“ Die betroffene Bahnstrecke war für die Einsatzmaßnahmen rund eine Stunde voll gesperrt.

Die weiteren Arbeiten übernahm die Bundespolizei. Die Hintergründe sind noch unklar. Nach MOPO-Informationen könnte Alkohol eine Rolle gespielt haben: Beamte fanden bei den Sachen des Schwerverletzten eine Wodkaflasche. (dg)