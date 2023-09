Polizisten mit Messer angegriffen – Beamter schießt Randalierer nieder

In Rahlstedt ist am frühen Samstagmorgen zu einem Polizeieinsatz mit Folgen gekommen. Die Beamten waren gerufen worden, weil ein Mann randaliert haben soll. Vor Ort griff dieser dann die Einsatzkräfte mit einem Messer an. Ein Polizist feuerte daraufhin einen gezielten Schuss ab.

Laut Polizei ging der Notruf gegen 4.30 Uhr ein. In der Stapelfelder Straße soll ein Mann (23) randaliert und mehrere Fensterscheiben eines Hauses eingeschmissen haben. Auch Bewohner sollen bedroht worden sein. Sofort rückten mehrere Streifenwagen an.

Mit Messer Polizisten bedroht

Dort angekommen geriet die Situation dann außer Kontrolle. Laut Polizei habe der Mann ein Messer in der Hand gehalten und nach MOPO-Informationen damit die Beamten bedroht. Der Aufforderung, die Waffe niederzulegen, sei der 23-Jährige nicht nachgekommen. Auch der Einsatz von Pfefferspray sei erfolglos gewesen.

Zur weiteren Gefahrenabwehr habe einer der Polizisten dann seine Dienstwaffe gezogen und den Angreifer mit einem gezielten Schuss ins Bein außer Gefecht gesetzt. Er kam verletzt in eine Klinik. Die Kripo und die Dienstelle interne Ermittlungen (DIE) haben die Ermittlungen übernommen.