87-Jähriger bedroht Ex mit Waffe – Polizei stoppt ihn mit Schuss

Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Lüneburg (Niedersachsen) einen Senior mit einen Schuss in den Oberschenkel außer Gefecht gesetzt. Der Mann war auf dem Grundstück seiner Ex-Partnerin erschienen und hatte sie und andere Bewohner mit einem Gewehr bedroht.

Zu dem Einsatz sei es laut Polizei gegen 10.20 Uhr im Sternkamp im Lüneburger Ortsteil Goseburg-Zeltberg gekommen. Eine Frau hatte den Notruf gewählt und berichtet, dass ihr ehemaliger Lebensgefährte (87) mit einem Gewehr an ihrer Wohnanschrift erschienen sei und sie und andere Bewohner damit bedrohe. Mehrere Streifenwagen rückten an. Auch Spezialkräfte wurden alarmiert. Dabei handelte es sich um eine Einheit, die die Streifenpolizisten bei brisanteren Einsätzen unterstützt.

In Lüneburg: Polizist schießt auf Angreifer

Am Einsatzort angekommen, soll der 87-Jährige die Beamten dann mit seiner Waffe bedroht haben. Weil er den Aufforderungen, das Gewehr niederzulegen, nicht nachkam, zog einer der Beamten seine Dienstwaffe und setzte den Angreifer mit einem gezielten Schuss in den Oberschenkel außer Gefecht. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt kam der Senior in eine Klinik. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.