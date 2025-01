Polizeihunde schnappen zu: Einbruch bei Reifenhändler nimmt schmerzhaftes Ende

Für zwei Männer aus einer Bande endete ein Einbruch in einen Reifenhandel in Wilhelmsburg schmerzvoll. Vier Täter waren in das Gebäude eingedrungen. Noch bevor sie Beute machen konnten, machten sie Bekanntschaft mit den Diensthunden Mia und Dustin.

Gegen 21.50 Uhr hatte ein Sicherheitsdienst Alarm geschlagen und der Polizei einen Einbruch in einen Reifenhandel an der Georg-Wilhelm-Straße gemeldet. Nachdem das Gelände von den eingetroffenen Polizisten abgesichert worden war, durchsuchten zwei Hundeführer mit ihren Diensthunden das Areal. Als in diesem Moment einer der Täter (38) über einen Zaun flüchten wollte, nahmen Zivilfahnder ihn fest.

Diensthündin Mia stellt und beißt zwei Einbrecher

Kurz darauf erschnüffelte Diensthund Dusty einen weiteren Täter (35) und setzte diesen mit einem Biss in den Arm außer Gefecht. Seine Kollegin, Diensthündin Mia, war nicht weniger erfolgreich und stellte zunächst einen weiteren Täter (23) fest, der sich in einem Lkw versteckt hatte. Kurz darauf schnappte sie den Vierten (41) aus der Bande.

Das könnte Sie auch interessieren: Tätowierte Neonazi-Kämpfer wollen in Hamburg antreten – Veranstalter reagiert

Die Gebissenen kamen für die Versorgung ihrer Wunden unter Polizeibegeleitung in eine Klinik. Der 38- und der 32-Jährige landeten vor dem Haftrichter.