Winterhude: Polizeihund Pax schnappt Wohnmobil-Diebe

Ein stiller Alarm und ein Diensthund der Polizei sind drei Männern in der Nacht auf Mittwoch zum Verhängnis geworden. Das Trio wollte in Winterhude ein Wohnmobil stehlen. Nun sitzen alle drei in U-Haft.

Laut Polizei wurde der Besitzer eines Wohnmobils gegen 0.40 Uhr über eine App auf seinem Smartphone informiert, dass sich sein Fahrzeug, welches in der Stammanstraße abgestellt war, bewegt. Er alarmierte die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen an.

Wohnmobil-Diebe verstecken sich unter Balkon

Ebenfalls hinzugerufene Zivilfahnder entdeckten das Wohnmobil kurz darauf in der Meerweinstraße. Die Beamten verhinderten, dass der Mann (33) am Steuer abfahren konnte. Zwei in unmittelbarer Nähe stehende mutmaßliche Mittäter ergriffen die Flucht.

Weit kamen sie nicht. Polizeihund Pax spürte das Duo (31 und 42 Jahre) unter einem Balkon auf und schnappte zu.

Dabei wurde der 31-Jährige leicht verletzt und kam zur ambulanten Versorgung in eine Klinik. Im Anschluss daran durfte er seinen „Kollegen“ in einer Zelle im Untersuchungsgefängnis Gesellschaft leisten.