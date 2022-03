Mehr als 50 Audis geklaut! Polizei nimmt fünf Männer fest

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag fünf mutmaßliche Autodiebe in Stillhorn und Oststeinbek (Kreis Stormarn) festgenommen. Zuvor hatte es eine Serie von Audi-Diebstählen im Hamburger Osten gegeben. Alle Tatverdächtigen kamen vor den Haftrichter.

Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten Pkw der Marke Audi als gestohlen gemeldet. Vornehmlich handelte es sich dabei um Fahrzeuge der Baujahre 2009 bis 2013. Laut Polizei sollen mehr als 50 Audis gestohlen worden sein. Vermutlich hatten die Täter diese Baujahre im Visier, weil sie einen Trick zur Überwindung deren Sicherheitssysteme kannten.

Hamburg: Polizei nimmt Bande von Autodieben fest

Die Besatzung eines Streifenwagen fand am Dienstagnachmittag im Bereich der Straße Öjendorfer Höhe (Billstedt) einen schwarzen Audi Q5, der wenige Stunden zuvor in Horn gestohlen worden war. Der Wagen wurde sichergestellt. Im Umfeld des Auffindeorts beobachteten Zivilfahnder eine fünfköpfige Männergruppe, die sich sehr konspirativ verhielt und großes Interesse an einem dort abgestellten Audi Q5 zeigte. Auch dieser war als gestohlen gemeldet.

Starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen um 7 Uhr die wichtigsten Meldungen des Tages aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Die Verdächtigen stiegen dann in einen BMW und einen Seat und brausten in unterschiedliche Richtungen davon. Die Zivilfahnder folgten dem Seat und nahmen die Insassen (24 und 26 Jahre) auf einer Tankstelle in Oststeinbek fest. In dem Wagen fanden die Polizisten zwei Doubletten von Kennzeichen, die jeweils für einen Audi Q5 ausgestellt waren.

Das könnte Sie auch interessieren: Autoklau bei Hamburg – Diebe stehlen Luxuskarosse

Zur Verstärkung gerufene Kollegen stoppten den BMW an der Autobahnausfahrt Stilhorn. Die Insassen (31, 33 und 34 Jahre) wurden ebenfalls festgenommen. Neben Handys und Werkzeugen wurden beide Autos sichergestellt. Ein Richter erließ gegen alle fünf Männer einen Haftbefehl. Sie kamen in U-Haft.