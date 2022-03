Luxus-Uhren und Mercedes: Mann flüchtet bei Drogen-Razzia über Balkon

Am Mittwochmorgen schlug die Polizei in Hamburg-Osdorf und Itzehoe (Kreis Steinburg) zu und durchsuchte die Wohnungen von zwei Brüdern, die im Verdacht stehen, in größeren Mengen mit Drogen gedealt zu haben. Dabei wurden Luxus-Uhren und ein Mercedes sichergestellt. Der Durchsuchung waren umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen.

Die Rauschgiftabteilung des Landeskriminalamts (LKA) ermittelte schon seit geraumer Zeit gegen zwei Brüder (26 und 34 Jahre). Der 34-Jährige soll in vier Fällen mit insgesamt 500 Gramm Marihuana und 520 Gramm Kokain gehandelt haben. Seinem Bruder werden der 16-fache Handel mit insgesamt 3,1 Kilogramm Marihuana und 365 Gramm Kokain vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse.

Razzia in Hamburg: Luxus-Uhren und Mercedes sichergestellt

Die wurden am frühen Mittwochmorgen vollstreckt. Als Polizisten die Wohnung des 34-Jährigen im Kroonhorst (Osdorf) stürmten, flüchtete dieser über den Balkon in der ersten Etage. Ein in der Wohnung zurückgebliebener gefährlicher Hund wurde vom Hundekontrolldienst eingefangen und ins Tierheim gebracht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten zwei teure Rolex-Uhren und eine der Marke Audemars Piguet. Auch den Wagen des Verdächtigen (Mercedes S-Klasse) beschlagnahmten die Polizisten.

Den 26-jährigen Bruder trafen die Beamten in seiner Itzehoer Wohnung an. Hier wurde sein Handy sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.