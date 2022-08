Hamburg: Einbrecher steigt in Wohnung ein – obwohl die Bewohner zuhause waren

Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher, der am Montagnachmittag in eine Wohnung in Poppenbüttel eingestiegen ist. Die Bewohner waren zuhause und versuchten noch, den Täter festzuhalten. Dennoch gelang ihm die Flucht.

Die Tat ereignete sich laut Polizei gegen 14.30 Uhr im Oldesweg. Die Anwesenheit der Bewohner (55/65), die sich zu dem Zeitpunkt auf der Terrasse ihrer Erdgeschosswohnung befanden, schreckte den Einbrecher offenbar nicht ab.

Einbruchsopfer versuchen Täter festzuhalten

Als die Frau die offene Wohnungstür bemerkte und in den Flur ging, kam der Täter aus einem der Zimmer heraus. Die Eheleute versuchten vergeblich, den Täter festzuhalten. Er floh über die offene Terrassentür in Richtung Baggerstieg.

Der Täter ist laut Polizei etwa 16 bis 18 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß, er soll eine dunkle Hautfarbe haben. Er trug eine grüne sportliche Oberbekleidung, eine dunkle Hose und einen schwarzen Rucksack. Hinweise an die Polizei unter Telefon 4286 56789.