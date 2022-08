Hamburger Polizei fasst fünf Einbrecher in 15 Minuten – auch dank Hund Fleur

Die Polizei hat am frühen Montagmorgen gleich fünf mutmaßliche Einbrecher binnen 15 Minuten festgenommen. Zunächst einen Mann, der in eine Tankstelle in Rahlstedt eingebrochen war. Wenig später dann vier Männer, die durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in Sasel eingestiegen waren.

Der erste Einsatz begann gegen 3 Uhr an einer Tankstelle im Bargkoppelweg. Hier hatte die Alarmanlage ausgelöst. Beim Eintreffen sahen die Polizisten einen Mann (35), der aus den Räumen kam, und über einen Zaun zu flüchten versuchte. Er wurde festgenommen. Bei ihm wurde Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Diensthund Fleur stellt vier Einbrecher in Haus

Nur 15 Minuten später meldete ein Zeuge verdächtige Beobachtungen an einem Einfamilienhaus am Meiendorfer Mühlenweg. Die eingetroffene Besatzung eines Streifenwagen stellte frische Aufbruchspuren am Kellerfenster fest und forderte Verstärkung an.

Nachdem das Haus umstellt war, wurde Diensthund Fleur in das Haus geschickt. Das Tier stellte vier Männer im Alter zwischen 29 und 43 Jahren. Alle wurden festgenommen.