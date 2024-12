In Hamburg: Mann fährt Kind mit Auto an und flüchtet – Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ermittelt seit Montagmorgen wegen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht in Ochsenwerder. Dort hatte ein Autofahrer mit seinem Pkw auf einem Fußgängerüberweg ein kleines Kind auf einem Laufrad erfasst. Eine Zeugin brachte das Kind in Begleitung der Mutter zu einem in der Nähe befindlichen Arzt. Der Autofahrer flüchtete.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 7.45 Uhr am Ochsenwerder Landscheideweg. Hier habe eine Mutter zusammen mit ihrer dreijährigen Tochter die Straße an einer für sie grün zeigenden Ampel Höhe Elversweg überqueren wollen. Das Kind war auf einem Laufrad und der Mutter wenige Meter vorausgeeilt.

Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Dann sei ein Pkw herangefahren und habe die Dreijährige erfasst. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Der Autofahrer sei laut Aussagen der Mutter kurz ausgestiegen. Eine zufällig vorbeikommende Zeugin sammelte die Mutter und das Kind ein und fuhr sie zu einer nahegelegenen Arztpraxis.

Danach solle der Autofahrer die Unfallstelle verlassen haben. Die Mutter meldete den Vorfall erst später bei der Polizei. Der Mann sei circa 55 bis 60 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß mit normaler Statur. Er habe dunkle, kurze Haare und trug eine Brille mit einem schwarzen Rand. Hinweise an die Polizei unter Tel. (040) 4286 56789.