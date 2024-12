Die Stadt Hamburg hat viele berühmte Straßen – aber nur eine, wo in der Vergangenheit regelmäßig Autofahrerinnen und -fahrer in Schaufenster, Fassaden oder Außenbestuhlungen krachten: die Waitzstraße in Groß Flottbek. Bäume und Barrieren wurden aufgestellt, doch es half nichts, sodass der Bezirk Altona schließlich große Poller installierte. Ein neues Gutachten zeigt jetzt, was der eigentlich beschaulichen (und betuchten) Einkaufsstraße im Hamburger Westen wohl wirklich helfen könnte. Die CDU spricht von Steuerverschwendung.