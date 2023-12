Großeinsatz in Hamburg: Bewohner schreien von Balkonen um Hilfe

Großeinsatz der Feuerwehr in Steilshoop: In einem Wohnhaus war es zu einem ausgedehnten Kellerbrand gekommen. Menschen standen auf den Balkonen und schrien um Hilfe. Es gab drei Verletzte.

Gegen 19.50 Uhr gingen laut Feuerwehr gleich mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale ein. Die Anrufer meldeten ein Feuer in einem Wohnhaus in der Schmachthäger Straße. Im Hintergrund waren Hilferufe zu hören. Der Löschzug der Feuerwache Barmbek war noch auf der Anfahrt, als noch weitere dramatisch klingende Notrufe eingingen.

Brand in Hamburg: Fluchtweg abgeschnitten – drei Menschen verletzt

Aus diesem Grund sei laut eines Sprechers die Alarmstufe zwei mit „Menschenleben in Gefahr“ ausgelöst worden. Weitere Löschzüge, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt rückten an – insgesamt rund 50 Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der Retter standen Bewohner auf Balkonen und schrien um Hilfe.

Zunächst sei eine Person aus dem verqualmten Treppenhaus gerettet, dann weitere Menschen über Leitern in Sicherheit gebracht und an den Rettungsdienst übergeben worden, sagte der Sprecher weiter. Die Rettungsaktion war in der engen Straße schwierig, denn für die Drehleiter gab es kaum Platz.

Der Brand sei im Keller ausgebrochen, dichter Qualm in die oberen Etagen gestiegen. Den Bewohnern blieb so der Fluchtweg versperrt. Ersten Informationen zufolge wurden drei Menschen leicht verletzt in eine Klinik gebracht. Die Löscharbeiten dauerten längere Zeit an.