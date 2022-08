In Hamburg: Joggerin von Mann angefallen – Polizei sucht Zeugen

Angriff in Bergedorf: Am Dienstagmorgen ist eine Joggerin in einem Waldstück von einem Mann angefallen worden. Die Frau wehrte sich aber energisch und befreite sich. Der Täter flüchtete.

Laut Polizei geschah die Tat gegen 8 Uhr nördlich von der Rothenhauschaussee. Die 24-Jährige fiel nach dem Angriff zu Boden und soll dann weiter von dem Mann attackiert worden sein.

Bergedorf: Joggerin im Wald von Mann angefallen

Die 24-Jährige habe sich laut Polizei aber heftig gewehrt, befreite sich und lief davon. Danach rief sie die Polizei. Die kam mit mehreren Streifenwagen und fahndete vergeblich nach dem Täter.

Der gesuchte Mann ist etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,70 Meter groß. Er hat eine Glatze, abstehende Ohren, einen Dreitagebart und trug dunkle Kleidung. Hinweise an die Polizei unter Telefon 4286 56789.