Versuchtes Sexualdelikt in Hamburg: Polizei sucht helfenden Fahrradfahrer

Die Hamburger Polizei sucht nach einem versuchten sexuellen Übergriff in Wilhelmsburg dringend Zeugen: Am Wanderweg am Kanal an der Schlenzigstraße/Ecke Georg-Wilhelm-Straße war am vergangenen Freitag um kurz nach 20 Uhr eine Frau (35) verfolgt und angegriffen worden.

Ein Mann packte sie von hinten und zerrte sie in einen Gebüsch, „in dem er versuchte, sexuelle Handlungen an ihr durchzuführen“, so ein Polizeisprecher. Die 35-Jährige habe sich gewehrt und um Hilfe geschrien. Der Täter – etwa 30 Jahre, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, kurze dunkle Haare, laut Polizei „nordafrikanisches Erscheinungsbild“, T-Shirt mit Tarnfarbenmuster – flüchtete, nachdem sich ein Radfahrer näherte.

Sexualdelikt in Hamburg: Polizei sucht Fahrradfahrer

„Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Radler, der möglicherweise auf die Situation aufmerksam geworden ist, sich zu melden.“ Hinweise an: Tel. (040) 428 65 6789. (dg)