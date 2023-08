In Hamburg: Frau wird von Männern in der U-Bahn bedrängt – und wehrt sich mit Messer

Am U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt ist es am Sonntagmorgen zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Eine Frau soll während der Fahrt von drei Männern bedrängt worden sein. Sie wehrte sich mit einem Taschenmesser. Sie und einer der Männer wurden verletzt.

Laut Polizei sei gegen 8.15 Uhr ein Notruf vom Bahnhof in der Lesserstraße eingegangen. Der Anrufer meldete eine blutige Auseinandersetzung zwischen einer Frau und drei Männern. Mehrere Streifenwagen, zwei Rettungswagen und ein Notarzt rückten an.

Bahnverkehr für die Dauer des Einsatz unterbrochen

Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau in der U-Bahn von drei Männern bedrängt worden sein und sich dann mit einem Taschenmesser zur Wehr gesetzt haben. Dabei erlitt einer der Männer Schnittverletzungen an der Hand. Die Frau trug eine Kopfplatzwunde davon. Beide kamen in eine Klinik.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der U-Bahnverkehr war für die Dauer des Einsatz kurzzeitig unterbrochen.