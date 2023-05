Mann begrapscht Teenie in S-Bahn – Polizei-Einsatz in Hamburg

Am Bahnhof Sternschanze ist es am Mittwochmorgen zu einem Einsatz der Bundespolizei gekommen. Eine 19-Jährige soll während der Fahrt in einer S-Bahn von einem Mann begrapscht worden sein. Polizisten sperrten den Bahnverkehr und nahmen einen Mann fest.

Zu dem Einsatz kam es laut eines Sprechers der Bundespolizei gegen 9.45 Uhr. Aus einer S-Bahn meldeten Fahrgäste, dass eine junge Frau massiv von einem Mann bedrängt und unsittlich berührt werde. Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagen an und ließen die S-Bahn am Bahnhof Sternschanze stoppen.

Tatverdächtiger leistet Widerstand

Hier nahmen sie den Tatverdächtigen (34) in der Bahn fest. Er leistete laut des Sprechers erheblichen Widerstand. In Handschellen wurde er zum Revier am Hauptbahnhof gebracht. Die 19-Jährige sei äußerlich unverletzt geblieben. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Der S-Bahnverkehr war für die Dauer des Einsatz kurzzeitig unterbrochen.