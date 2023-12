In Hamburg: Frau rassistisch beleidigt – Polizei sucht Zeugen

In Hamburg-Horn soll eine Frau am Heiligabend rassistisch beleidigt worden sein – eine Hundebesitzerin soll sie in einem Park mit übelsten Beschimpfungen überzogen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizeiangaben zufolge sei eine 48-Jährige gegen 8.40 Uhr im Blohms-Park nahe der Horner Landstraße mit ihrem Hund unterwegs gewesen. Hier traf sie auf eine Frau, die ebenfalls ihren Hund Gassi führte.

Aus dem Nichts soll die unbekannte Hundebesitzerin angefangen haben, die 48-Jährige zu beschimpfen und zu bespucken.

Frau bespuckt, getreten und beleidigt

Dabei soll sie üble und rassistische Beleidigungen ausgestoßen haben. Danach soll sich die Angreiferin in Richtung der Wohnblöcke am Dunckersweg entfernt haben.

Die Täterin wird wie folgt beschrieben: circa 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß mit sehr schlanker Figur und sehr blasser Haut. Sie trug eine Brille. Bekleidet war sie mit einer roten Jacke mit Kapuze und führte einen Labrador ähnlichen, schwarzen Hund bei sich. Die Polizei bittet um Hinweise an die Telefonnummer 040 4286 56789.