Untalentierte Einbrecher scheitern schon an der Ladentür

Polizisten haben in der Nacht zu Donnerstag in St. Georg zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Sie hatten versucht, in ein Lebensmittelgeschäft einzubrechen.

Die Besatzung eines Streifenwagens war gegen 4.25 Uhr auf zwei Männer aufmerksam geworden, die gerade versuchten, die Tür eines türkischen Lebensmittelgeschäfts am Steindamm aufzuhebeln. Als das nicht sofort klappte, ergriffen die Männer die Flucht.

Lesen Sie auch: Führerschein umtauschen: Letzte Frist abgelaufen, alle Termine weg – und nun?

Weit kamen sie nicht. Die Beamten nahmen die Verdächtigen (31 und 41 Jahre) kurz darauf fest. Bei der Überprüfung der beiden stellte sich heraus, dass sich der 31-Jährige vermutlich illegal in Deutschland aufhält. Die Kripo prüft, ob die sie für ähnliche Taten verantwortlich sind.