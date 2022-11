In Hamburg: Echte Beamten nehmen falschen Polizisten fest

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag in der Neustadt einen falschen Polizisten festgenommen. Der hatte in besonders dreister Manier vor, eine Seniorin um ihr Erspartes zu bringen. Dazu lotste er die Dame gleich durch mehrere Stadtteile.

Der Vorfall nahm gegen 14.15 Uhr seinen Lauf. Eine 84-Jährige aus Uhlenhorst erhielt einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Der vermeintliche Beamte tischte der Seniorin eine haarsträubende Erpresser-Geschichte auf und gab an, dass ein Tatverdächtiger mit ihrem Konto in Verbindung steht – er warnte sie vor einer unberechtigten Abbuchung.

Aufmerksame Bankangestellte verhindert Auszahlung

Der Betrüger forderte die Rentnerin auf, ihr Geld vom Konto abzuheben und einem Beamten zur Aufbewahrung zu übergeben. Dazu blieb er mit dem Opfer in ständiger telefonischer Verbindung und lotste sie zu ihrer nahegelegenen Bank. Doch zum Glück verhinderte eine aufmerksame Angestellte die Auszahlung.

Offenbar unbeeindruckt davon, lotste der Täter die 84-Jährige zu einer anderen Bank am Jungfernstieg. Da war die echte Polizei ihm aber schon auf den Fersen.

Als die Auszahlung erfolgt war und die Dame den Briefumschlag mit dem Geld auf einen Poller naher der Straße Große Bleichen legte, schnappte die Falle zu. Als der Täter (22) den Umschlag einstecken wollte wurde er festgenommen. Er kam in U-Haft.