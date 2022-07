Ausgetrickst! 95-jährige Hamburgerin bringt falschen Polizisten vor Gericht

Eine Rentnerin hat eine kriminelle Bande hinters Licht geführt. Die Männer gaben sich fälschlicherweise als Polizist und Staatsanwalt aus. Doch die 95-Jährige hat den Betrug erkannt und die echten Beamten gerufen. Jetzt steht einer der Kriminellen vor Gericht.

Vor dem Amtsgericht Blankenese muss sich am Dienstag ein Mitglied einer kriminellen Bande verantworten. Dem 44-Jährigen wird gemeinschaftlicher versuchter gewerbs-und bandenmäßiger Betrug vorgeworfen.

Gemeinsam mit seinen Komplizen wollte er am 10. Mai dieses Jahres eine 95-jährige Frau aus Blankenese über einen sogenannte Schockanruf abzocken. Doch die Männer haben die Rechnung ohne die alte Dame gemacht.

Blankenese: Falscher Polizist vor Gericht

Laut Anklage meldete sich ein Mann bei der Seniorin und gab sich ihr gegenüber als deren Sohn aus. Er erklärte ihr, dass er einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hat. Dann übernahmen zwei weitere Mittäter des Angeklagten das Telefonat und stellten sich ihr als „Polizeibeamter Schneider“ und „Staatsanwalt Grünewald“ vor.

Sie forderten die Frau auf, eine Kaution in Höhe von mindestens 30.000 Euro an einen Mitarbeiter des Amtsgerichts zu zahlen, damit der vermeintliche Sohn nicht in Untersuchungshaft muss.

Doch die alte Dame witterte den Betrug. Zum Schein erklärte sie den Betrügern, über Goldbarren, Schmuck und Bargeld zu verfügen und dass sie zu einer Übergabe ihrer Wertgegenstände bereit sei. In Wahrheit aber informierte sie umgehend die Polizei. Diese konnte den Angeklagten als vorgeblichen „Mitarbeiter des Amtsgerichts“ im Bereich der Wohnung von K. festnehmen.

Am Dienstag wird ihm der Prozess gemacht.