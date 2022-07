Im Feierabend: Polizist erkennt mutmaßlichen Einbrecher wieder – Festnahme

Die Hamburger Polizei hat eher zufällig einen Mann vorläufig festgenommen, dem sie vorwirft, am Donnerstag in mehrere Keller eines Mehrfamilienhauses an der Talstraße (St. Pauli) eingebrochen zu sein. Ein Polizist im Feierabend hatte den Verdächtigen erkannt.

Vormittags waren Bewohner des Mehrfamilienhauses auf den 43-Jährigen aufmerksam geworden: Zu der Zeit soll er schon zwei Keller aufgebrochen haben, danach – als man ihn entdeckt hatte – geflüchtet sein – ohne Beute.

Hamburg: Polizist erkennt im Feierabend Einbrecher wieder

Einer der Anwohner verfolgte laut Polizei den Mann, brach aber ab, als dieser „mit einem spitzen Gegenstand Stichbewegungen in Richtung des Verfolgers machte“, wie ein Polizeisprecher die Situation beschreibt. Aber: Der Anwohner habe die Flucht gefilmt. „Das Material wurde gesichert und von Beamten gesichtet“, so der Sprecher.

Einer der Beamten erkannte den Mann aus dem Video dann nach seinem Dienst am späten Nachmittag auf dem Heimweg wieder. Der Polizeisprecher: „Beamte des Polizeikommissariats 21 nahmen den 43-Jährigen daraufhin vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeikommissariat 15.“ Er soll geringe Mengen Drogen dabei gehabt haben, außerdem bestehe der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Das Einbruchsdezernat (LKA 112) ermittelt. (dg)