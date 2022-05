In Hamburg: Dealer gefasst – Polizei stellt mehr als 143.000 Euro sicher

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag in St. Georg einen Mann bei einem Drogendeal beobachtet und ihn daraufhin festgenommen. Dabei leistete der Mann dann erheblichen Widerstand. Wohl aus gutem Grund. In seiner Wohnung und der seiner Freundin wurden mehr als 143.000 Euro sowie Drogen sichergestellt.

Laut Polizei soll der Mann (36) am Bahnhof Lohmühlenstraße vor den Augen von uniformierten Beamten mit Drogen gedealt haben. Als die Polizisten den 36-Jährigen überprüfen wollten, soll der sich heftig gewehrt und die Beamten dabei leicht verletzt haben. Er sei dann zusammen mit zur Unterstützung gerufener Kollegen überwältigt worden.

St. Georg: Dealer hatte 300 Kugeln Kokain dabei

Bei ihm wurden rund 300 Kügelchen Kokain, mehr als 400 Euro mutmaßliches Dealergeld und vier Handys gefunden. In seiner Wohnung in Norderstedt (Kreis Segeberg) fanden Ermittler etwa ein Kilogramm Kokain, 8000 Euro mutmaßliches Dealergeld, Feinwaagen und Verpackungsmaterial.

Auch eine weitere Anlaufadresse des Mannes wurde durchsucht. In der Wohnung seiner Freundin in der Adenauerallee (St. Georg) wurden weitere 135.000 Euro mutmaßliches Dealergeld sichergestellt. Der 36-Jährige, gegen den bereits zwei Haftbefehle vorlagen, kam in U-Haft.