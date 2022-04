Koks-Party geplant? Drogen-Razzia bei Edel-Italiener in Eppendorf

Drogenfahnder haben am Freitagabend ein italienisches Restaurant im feinen Eppendorf gestürmt. Eine Person soll die Gäste mit Kokain versorgt haben. Es gab zwei Festnahmen.

Wie die Polizei bestätigte, hatten Ermittler des Drogendezernats Hinweise erhalten, dass in dem Restaurant an der Eppendorfer Landstraße mit Drogen gedealt werden soll. Ein Kurier soll mehrere Gramm Kokain geliefert haben. Es sei geplant gewesen, in einem Hinterzimmer des Schlemmer-Tempels eine Koks-Party zu feiern.

Drogen-Razzia in Eppendorf – zwei Festnahmen

Gegen 22 Uhr postierten sich Fahnder vor dem Lokal und beobachteten zunächst das Geschehen. Drinnen saßen die Gäste bei Live-Musik und schlemmten. Als Rauschgiftfahnder wenig später hineinstürmten, dürfte einigen schlagartig der Hunger vergangen sein. Alle mussten auf ihren Plätzen bleiben. Personalien wurden überprüft.

Zeitgleich wurden die Wohnungen der Restaurantbetreiber durchsucht. Ersten Informationen zufolge sollen Drogen sichergestellt worden sein. Zwei Personen wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.