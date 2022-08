In Hamburg: Arzt überfährt schlafende Obdachlose – Lebensgefahr

Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstagmorgen in Harburg gekommen. Ein Autofahrer hatte in der Zufahrt einer Tiefgarage eine dort schlafende Frau (59) übersehen – sie wurde schwer verletzt.

Ersten Angaben zufolge passierte das Unglück gegen 8 Uhr in der Straße Am Soldatenfriedhof. Ein Arzt war in seinem Auto auf dem Weg zu seiner dortigen Praxis. Als er in die Tiefgarage fuhr, soll er eine vor dem Tor schlafende Frau übersehen haben. Die mutmaßliche Obdachlose nächtigte dort nach MOPO-Informationen nicht zum ersten Mal.

In Hamburg: Arzt überrollt Obdachlose mit seinem Auto

Mit seinem schweren Volvo überrollte der Arzt die Frau und schleifte sie mit. Erst durch ein Ruckeln und laute Schmerzensschreie des Opfers sei der Fahrer auf das Unglück aufmerksam geworden.

Ein angeforderter Notarzt der Feuerwehr versorgte die Frau. Sie kam in ein Krankenhaus und wurde nach Angaben der Polizei notoperiert. „Die 59-Jährige schwebt weiterhin in Lebensgefahr.“ Die Polizei hat für ihre Ermittlungen einen Sachverständigen hinzugezogen.