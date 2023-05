Hamburg: Frau betritt Haus von totem Mann – und wird durch Sprengfalle verletzt

Sie soll sich um den Nachlass eines verstorbenen Mannes (65) kümmern – und wird durch eine Sprengfalle verletzt. Im Haus des Toten finden die Ermittler etliche Waffen.

Der Einsatz beginnt am Sonntag um 14.45 Uhr und geht bis spät in den Abend: Die Polizei wird zu einem Haus in Eppendorf gerufen. Dort war vor einiger Zeit ein 65-jähriger Mann eines natürlichen Todes gestorben. Am Sonntag waren eine Nachlassverwalterin und ihr Ehemann vor Ort.

Hamburg: Einsatz in Eppendorf nach Explosion

Als die 44-Jährige versuchte, den Tresor zu öffnen, ging eine selbstgebastelte Sprengfalle los. Die Frau wurde durch die Explosion leicht im Gesicht verletzt.

Die Polizei kam mit Entschärfern, die in Schutzanzügen das Haus bis in die Nacht durchsuchten. Es bestand der Verdacht auf weitere Sprengvorrichtungen im großen und recht unübersichtlichen Haus, weshalb die Ermittler es am Ende des Einsatzes verschlossen. Bei dem Einsatz wurden etliche Waffen gefunden.

Die Ermittlungen gehen am Montag weiter. Die Sprengfalle am Tresor soll näher untersucht, das Haus erneut durchkämmt werden.