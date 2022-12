Er sei vielleicht ein bisschen kauzig mit seinem Hut und der Rocker-Attitüde, aber eigentlich ein netter und zugänglicher Typ, finden die Nachbarn in der Oskar-Schlemmer-Straße in Billstedt. Mit den Kisten voller Waffen, den Gasflaschen und der Salzsäure, die die Polizei am Montag in der Wohnung eines Mannes sichergestellt hat, hätte keiner von ihnen gerechnet.

Diverse Gewehre, Pistolen und Schwerter, dazu drei Gasflaschen, Kanister mit Bio-Ethanol und eine Flasche, mit zunächst undefinierbarem Inhalt, der sich später als hochkonzentrierte Salzsäure herausstellt: All das wird am Montag in der Wohnung des Mehrfamilienhauses in der Oskar-Schlemmer-Straße sichergestellt.