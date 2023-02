In ihrer Wohnung: Männer überfallen Frauen mit Baseballschläger

An der Brookkehre in Bergedorf sind zwei Frauen überfallen worden: Die Täter stürmten gegen 3 Uhr in der Nacht zu Montag in die Wohnung und drängten die Opfer ins Innere. Einer drohte mit einem Baseballschläger.

Sie schrien die Frauen an und verlangten Bargeld, so die Polizei. Die ältere, eine 25-Jährige, setzte sich gegen einen der Angreifer zur Wehr. Der zweite Täter schloss währenddessen die Wohnungstür ab, kassierte dann von der Jüngeren (21) Geld – nicht einmal 100 Euro. Danach flüchteten die Männer.

Einer der Täter trug einen Militärrucksack

„Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen“, sagte Nina Kaluza, Polizeisprecherin. Die Männer – beide schwarz gekleidet, normale Statur, der eine um die 1,90 Meter, der andere etwa 1,80 Meter groß – entkamen. Die 25-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt, soll jedoch eine ärztliche Betreuung abgelehnt haben. Was ihr auffiel: Der größere Täter mit dem Baseballschläger hatte einen Militärrucksack.

Das Raubdezernat (LKA 173) ermittelt. Unklar ist, warum sich die Täter genau diese Wohnung aussuchten. Hinweise unter Tel. 428 65 67 89 oder an jede Polizeidienststelle. (dg)