Hundertschaft stürmt Barmbeker Bordell – und trifft alten Bekannten

Am Dienstagabend stürmte die Polizei ein Bordell an der Dehnhaide in Barmbek, nachdem sich durch Ermittlungen der Verdacht auf eine Bedrohungslage erhärtet hatte. Bereits wenige Stunden zuvor hatten Polizisten ein Thai-Massagestudio an der Humboldtstraße aus dem selben Grund durchsucht.

Am Dienstagmittag stürmte die Polizei ein Thai-Massagestudio an der Humboldtstraße, da der Verdacht bestand, dass dort eine Person gegen ihren Willen festgehalten wird. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten jedoch keine entsprechende Person.

Bordell in Barmbek gestürmt – Mann angetroffen und festgenommen

Im Verlauf weiterer Ermittlungen kam es am Dienstagabend zu einem neuen Verdacht auf eine potenzielle Bedrohungslage. Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei und das LKA stürmten gegen 22 Uhr ein Bordell an der Straße Dehnhaide in Barmbek-Süd.

Bizarr: Der Mann, den die Polizei hier unversehrt vor dem Gebäude antraf, war derselbe, der schon an der Humboldtstraße festgehalten worden sein sollte. Aus Sicherheitsgründen wurde der 50-Jährige zunächst in Gewahrsam genommen.

Eine spätere Befragung ergab jedoch keine Hinweise auf eine Bedrohung oder Gefahr. Der Mann wurde anschließend von der Polizei entlassen.