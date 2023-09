Hamburg: Mann fällt in die Elbe – Passanten reagieren sofort

Die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit einem Großaufgebot in die HafenCity ausgerückt. Ein Mann war in die Elbe gefallen und konnte nicht selbstständig zurück an Land gelangen.

Laut Feuerwehr gingen gegen 9.40 Uhr mehrere Notrufe in der Einsatzzentrale ein. Passanten hatten einen Mann gemeldet, der sich im Baakenkai an der Baakenwerder Straße gewaschen hatte und dann in die Elbe gefallen sei. Mit Hilfe eines Rettungsrings, der ihm von den Passanten zugeworfen wurde, habe er zur Kaimauer schwimmen können.

Das könnte Sie auch interessieren: Unfall in Hamburg: Saß eine angetrunkene 17-Jährige am Steuer?

Als die Retter am Einsatzort eintrafen, hatte der Mann eine Leiter an der Spundwand erreicht. Hier verließen ihn dann die Kräfte. Feuerwehrleute halfen ihm beim Aufstieg. Anschließend wurde er vom Notarzt untersucht und in eine Klinik gebracht.