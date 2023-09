Unfall in Hamburg: Saß eine angetrunkene 17-Jährige am Steuer?

In der Hamburger Altstadt hat es in der Nacht zu Sonntag einen Verkehrsunfall mit einer Verletzten gegeben. Ein Insasse gab an, am Lenkrad gesessen zu haben. Dem widersprachen Zeugen des Crashs aber energisch. Kleidung und Auto wurde sichergestellt.

Der Unfall geschah laut Polizei gegen 1.10 Uhr auf der Willy-Brandt-Straße in Höhe der Domstraße. Hier war laut Polizei ein mit drei Personen besetzter Ford gegen einen Ampelmast gekracht. Zwei Rettungswagen und Streifenwagen rückten zur Unglücksstelle aus.

Crash in Hamburg: Mädchen (17) verletzt in Klinik

Eine bei dem Unfall verletzte 17-Jährige kam in eine Klinik. Ein junger Mann, der im Fahrzeug gesessen hatte, gab an gefahren zu sein. Eine Alkoholkontrolle ergab laut Polizei einen niedrigen Wert von 0,06 Promille.

Zeugen des Unfalls hingegen gaben den Beamten Hinweise darauf, dass die verletzte 17-Jährige am Steuer gesessen haben soll. Bei ihr hatten die Beamten eine Blutakoholkonzentration von 0,5 Promille ermittelt.

Die Einsatzkräfte stellten daraufhin Kleidung der Beteiligten sicher, um herauszufinden, wer tatsächlich zuletzt auf dem Fahrersitz gesessen hatte. Auch das Auto wurde konfisziert.