Aufregung in Hamburger Nobel-Viertel: Großeinsatz der Polizei in Bank-Filiale

Helle Aufregung am Donnerstagvormittag in Blankenese. Dort kam es zu einem Großeinsatz der Polizei in einer Bank. Zunächst wurde von einer Bedrohungslage ausgegangen. Ein Mann wurde vorübergehend festgenommen.

Gegen 10.40 Uhr fuhren mehrere Streifenwagen mit Blaulicht zur Filiale der Deutschen Bank der Blankeneser Bahnhofsstraße. Polizisten umstellten das Gebäude zunächst. Laut dem „Abendblatt“ wurde später im Inneren der Bank ein Mann verhaftet.

Polizei ermittelt Hintergründe

Die Hintergründe des Einsatzes sind gegenwärtig unklar. Laut einem Polizeisprecher reichen die Hinweise von einem möglichen Banküberfall, über Bedrohung, bis hin zu einem verbalen Streit zwischen Angestellten und Kunden.

Bereits in der Nacht zuvor war es in dem Nobelviertel Blankenese zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Eine Seniorin war von Einbrechern in ihre Gewalt gebracht worden.