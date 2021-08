Ein 40 Jahre alter Mann soll sich nach Angaben der Bundespolizei am Samstagabend in Zug entblößt haben, der gerade in den Hamburger Hauptbahnhof einfuhr. Eine Reisende informierte am Bahnsteig eine Streife der Bahn.

„Die beiden DB-Mitarbeiter sprachen den deutschen Tatverdächtigen nach Verlassen des Zuges an, woraufhin dieser umgehend aggressiv reagierte und flüchten wollte“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Sonntag mit. „Im Verlauf der weiteren Maßnahmen schlug und trat der Beschuldige auf die Kontrolleure mehrfach ein.“

Hamburg: Mann spielt mit seinem Penis – und greift Security an

Einer der Männer ging zu Boden, der andere wehrte sich mit Pfefferspray und bändigte so den 40-Jährigen. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf die Auseinandersetzung aufmerksam und fesselte den Mann. In der Wache angekommen, wurden seine Augen gespült und dann ein Rettungswagen angefordert. Die zwei leicht verletzten Security-Mitarbeiter lehnten eine ärztliche Behandlung vor Ort ab, so der Bundespolizei-Sprecher weiter.

Gegen den zur Tatzeitpunkt offenbar völlig nüchternen Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, darunter wegen exhibitionistischen Handlungen und Körperverletzung.(dg)