Im Treppenhaus: Kinderwagen fängt Feuer – dichter Rauch versperrt Anwohnern den Weg

Wilhelmsburg –

Alarm in Wilhelmsburg: Am Dienstag hat ein Kinderwagen in einem Treppenhaus Feuer gefangen und ist komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Zum Vorfall kam es gegen 15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Schwentnerring, wie die Feuerwehr auf MOPO-Nachfrage bestätigte. Der Kinderwagen im Treppenhaus stand aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich in Flammen. Dichter schwarzer Rauch versperrte den Anwohnern den Weg durch die Haustür.

Hamburg: Kinderwagen brennt lichterloh – LKA ermittelt

Die Feuerwehr rückte an und hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde zum Glück niemand. Nun hat das LKA die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Der Liveticker zu Orkan „Sabine“

Der Kinderwagen brannte total ab, nur noch der Griff und einige Metallteile lagen am Brandort. Insgesamt 24 Retter waren im Einsatz. (mp)