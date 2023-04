Kokain im Wert von 55 Millionen Euro zwischen Kaffeesäcken – und das könnte noch nicht alles sein

Wieder ein Rekordfund im Hamburger Hafen: Zollfahnder stellten am Freitag in einem Container rund 920 Kilogramm hochreines Kokain sicher. Das könnte aber noch nicht alles gewesen sein. Drei weitere verdächtige Container werden noch untersucht.

Laut eines Sprecher der Hamburger Zollfahndung war ein Überseecontainer aus Brasilien am Dienstag im Hafen angekommen. Bei der Überprüfung zum Weitertransport geriet die Box am Freitagnachmittag in das Visier der Fahnder.

Rund eine Tonne Koks zwischen Kaffeesäcken entdeckt

Eigentlich sollte sie vollgepackt mit Kaffee sein. War sie aber nicht. Zwischen den Säcken wurden 23 Verpackungen mit hochreinen Kokain gefunden. Der Straßenverkaufswert dürfte bei mehr als 55 Millionen Euro liegen.

Kurz darauf stießen die Beamten auf drei weitere verdächtige Container aus der Lieferung. Hier dauert die Überprüfung derzeit an.