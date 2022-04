Hamburg: BMW-Fahrer liefert sich Rennen mit Porsche-Fahrerin – Unfall!

Ein illegales Autorennen hat am Montagabend in Hammerbrook zu einem schweren Unfall geführt. Ein BMW-Fahrer hatte sich ein Kräftemessen mit einer Porsche-Fahrerin geliefert. Der Mann am Steuer des BMW verlor die Kontrolle über seinen Wagen und krachte in eine Betonmauer.

Wie die Polizei mitteilte, soll das Rennen an der Amsickstraße gestartet sein. An der Ecke zum Nagelsweg standen ein BMW8 Competition (Neupreis 176.000 Euro) und ein Porsche mit einer Frau am Steuer an einer roten Ampel. Als diese auf grün sprang, traten beide voll auf das Gaspedal.

Hammerbrook: Illegales Autorennen endet mit Crash

Mit röhrenden Motoren lieferten sie sich ein Rennen bis zur Kreuzung Billhorner Röhrendamm. Dort zwang eine rote Ampel die PS-Boliden zum Stopp. Bei grün wurde sofort wieder Vollgas gegeben. Dabei schlug die Porsche-Fahrerin dem Mann (49) am Steuer des BMW ein Schnippchen. Sie bog nämlich nach rechts Richtung Elbbrücken ab.

Offenbar überrascht von dieser Aktion und dem Wunsch, das Rennen weiterführen zu wollen, zog der 49-Jährige seinen Luxus-BMW im letzten Moment auch nach rechts. Dabei verlor er laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Begrenzungsmauer aus Beton.

BMW-Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis

Der mutmaßliche Fahrer des BMW wurde von angerückten Polizisten gestellt. Es besteht laut den Beamten der Verdacht, dass er keinen Führerschein besitzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden zwei Fahrstreifen gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. 4286 54961.