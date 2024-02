Illegales Rennen bei Hochzeitskorso in Hamburg – PS-Bolide zerstört

Schwerer Crash auf der B75 in Hamburg: Bei einem Hochzeitskorso kommt es mutmaßlich zu einem illegalen Straßenrennen mit mehreren Fahrzeugen. Der Fahrer eines Mercedes AMG verliert dabei die Kontrolle und kracht in die Leitplanke. Die Wilhelmsburger Reichsstraße wird in Richtung Süden voll gesperrt.

Zum Unfall kam es laut Polizei um 17.12 Uhr zwischen Wilhelmsburg und der Straße Kornweide in Richtung Süden. Der Fahrer eines Mercedes AMG GT 63s (639 PS, Neupreis ab 165.000 Euro) verlor aus bislang unbekannten Ursachen die Kontrolle über seinen PS-Boliden – und fuhr in die Leitplanke.

Unter den Beteiligten war auch der weiße Mercedes AMG des Hochzeitspaares. André Lenthe Unter den Beteiligten war auch der weiße Mercedes AMG des Hochzeitspaares.

Wie ein Sprecher auf Nachfrage bestätigte, gebe es deutliche Hinweise auf ein eventuell illegales Rennen – „insgesamt fünf Fahrzeuge waren daran beteiligt“, heißt es nach ersten Informationen der Beamten. Darunter wohl auch der weiße Mercedes AMG ML63 des Hochzeitspaares, wie auf Bildern zu sehen ist. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei sicherte die Unfallstelle und vernahm zahlreiche Zeugen.

Weitere Details waren zunächst nicht bekannt, auch nicht, ob es Verletzte gab. Die Wilhelmsburger Reichsstraße wurde voll gesperrt, die Aufräum- und Reinigungsarbeiten dauern derzeit noch an. Die Ermittlungen laufen. (idv)