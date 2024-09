Razzien in Hamburger Kneipen – Polizei wird fündig

Erst vor knapp einer Woche durchsuchte die Hamburger Polizei mehrere Cafés in Hamm und Borgfelde, am Donnerstagabend waren die Einsatzkräfte jetzt südlich der Elbe unterwegs – und wurden fündig.

Gegen 20 Uhr hielten die Blaulicht-Fahrzeuge im Rehrstieg in Hausbruch. Mit dabei waren auch Einsatzkräfte der Polizei aus Niedersachsen, des Bezirksamtes Harburg, des Gewerbeamtes und des Zolls. Laut der Hamburger Polizei fand der Einsatz anlässlich eines länderübergreifenden Kontrolltags statt.

Hausbruch: Polizei durchsucht Bars und Kiosk

Die Beamten durchsuchten bei diesem Kontrolltag von 15 bis 21 Uhr insgesamt acht Lokalitäten im Bezirk Harburg und entdeckten dabei elf illegale Glücksspielautomaten. Die in den Automaten eingebauten Computer wurden sichergestellt. Bei einem der Einsätze wurden zwei Kneipen und ein Kiosk in der Straße Rehrstieg in Hausbruch unter die Lupe genommen. Auch dort wurden die Einsatzkräfte in einer der Kneipen fündig.

Bei der Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte illegale Spielautomaten. Sebastian Peters Bei der Durchsuchungen fanden die Einsatzkräfte illegale Spielautomaten.

Anlässlich des Kontrolltages überpüften die Beamten im Laufe des Donnerstags auch 89 Fahrzeuge, von denen drei sichergestellt wurden. Dazu kamen zehn Strafanzeigen, acht Ordnungswidrigkeiten und 16 Mängelmeldungen an den Autos.

Razzien und Verkehrskontrollen auch in Niedersachsen

Auch in den niedersächsischen Landkreisen Harburg und Stade waren die Polizisten, der Zoll sowie die Steuer- und Gewerbeüberwachung unterwegs: Dabei wurden circa 25 Gewerbebetriebe, darunter Shisha-Bars, Dönerläden, Friseure und Lebensmittelläden in Neu Wulmstorf, Winsen und Tostedt überprüft. Hier kontrollierten die Behörden auf Schwarzarbeit, korrekte Gewerbeanmeldungen und Steuerunterlagen.

An der B73 überprüfte die Polizei am Donnerstag über 100 Fahrzeuge. JOTO An der B73 überprüfte die Polizei am Donnerstag über 100 Fahrzeuge.

An der B73 in Neu Wulmstorf richtete die Polizei ab 16 Uhr Verkehrskontrollen ein und überprüfte über 100 Fahrzeuge. Nach Informationen eines Reporters vor Ort erwischten die Beamten dabei einen unter Drogen stehenden Mann, der zusammen mit seinem Kind unterwegs war. Die Mutter musste das Kind abholen, das Auto blieb auf dem Parkplatz stehen. (sp/aba/joto)