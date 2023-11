Illegale Shisha-Bar im feinen Rotherbaum fliegt auf – wegen Falschparkern

Kurz vor Mitternacht war es vorbei mit den Lungenzügen an der Wasserpfeife: Die Polizei hat eine illegal betriebene Shisha-Bar in Rotherbaum dichtgemacht. Die Konzentration des giftigen Kohlenmonoxids (CO) in der Luft war zu hoch.

Nach MOPO-Informationen wurde ein Polizist durch falsch geparkte Autos auf das Raucher-Café aufmerksam. Er vermutete die Besitzer der Wagen in der Bar. Beim Eintreten schlug sein CO-Warngerät an.

Polizei schließt illegale Shisha-Bar in Hamburg

Der Beamte rief Verstärkung und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr bestätigte die überhöhten CO-Werte, Lebensgefahr habe aber nicht bestanden.

Laut Polizei hatte der Besitzer außerdem keine gültige Konzession zu Betreiben einer Shisha-Bar. Die eingetroffenen Polizeikräfte räumten das Café, in dem sich etwa zwei Dutzend Gäste befanden. (tst)