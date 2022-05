„Ich steche alle ab“: Mann verschanzt sich mit Samurai-Schwert – SEK-Einsatz

Großeinsatz in Barmbek-Nord: Spezialkräfte der Hamburger Polizei haben am Montagmitag am Halbenkamp einen mit einem Samurai-Schwert bewaffneten Mann festgenommen, der zunächst einen Hausmeister, später dann Polizisten bedroht haben soll.

Der Mann soll sich auf dem Dachboden eines Wohnhauses – gängige Rotklinker-Reihe, zu beiden Seiten Vorgärten – „unrechtmäßig einquartiert“ haben, wie ein Sprecher der Polizei der MOPO mitteilte. Der Mann soll sich in dem Verschlag häuslich niedergelassen haben, dort aber eigentlich gar nicht wohnen. Seit wann er dort lebt, ist unklar.

Hamburg: Mann verschanzt sich mit Samurai-Schwert

Am Montag sprach ihn der Hausmeister an, bat ihn, seine Sachen zu packen. Er soll daraufhin von dem Mann mit einem Samurai-Schwert bedroht worden sein. „Alle Polizisten, die kommen, steche ich ab. Ich steche euch alle ab“, soll der Mann mehrfach gesagt haben. Der Polizeisprecher: „Er drohte auch damit, Dazukommende zu erschießen.“

Das Samurai-Schwert wurde sichergestellt.

Der Hausmeister rief die Polizei. Mehrere Streifenwagen parkten vor dem Mehrfamilienhaus, auch die Feuerwehr kam dazu. Die Retter legten eine Schlauchverbindung ins Treppenhaus, weil der Mann offenbar auch damit gedroht haben soll, das Haus in Brand zu stecken. Wegen der unübersichtlichen Lage wurden Spezialkräfte dazugeholt.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Schwer bewaffnet, mit Kettenhemden und Helmen geschützt, stürmten die Beamten das Gebäude und überwältigten den Mann, der das Samurai-Schwert griffbereit neben sich liegen gehabt haben soll. Er wurde festgenommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburgerin bietet Autosex an – kurz darauf wird sie tot aufgefunden

Ein Amtsarzt soll ihn auf seine Zurechnungsfähigkeit untersuchen. Das Samurai-Schwert wurde sichergestellt. (dg/röer)